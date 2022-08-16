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وزير الدفاع الروسي يؤكد ثبات مواقف بلاده تجاه الشعب السوري

وزير الدفاع الروسي يؤكد ثبات مواقف بلاده تجاه الشعب السوري
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

جدد وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو ثبات مواقف بلاده تجاه الشعب السوري مشيراً إلى علاقات الصداقة المتينة بين روسيا وسوريا.

العالم - سوريا

وقال شويغو خلال لقائه اليوم مع وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس على هامش مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي: إن سوريا بلد صديق لروسيا ولا تقتصر العلاقات بيننا على محاربة الارهاب بصورة مشتركة فحسب بل حققنا الانتصار على الإرهاب الدولي معاً وهو ما لم تحققه التحالفات الغربية الأخرى بقيادة الولايات المتحدة.

كما أشار الوزير الروسي إلى أن الأحداث في سوريا تتسم بأهمية خاصة بالنسبة لروسيا وكذلك عملية إعادة الإعمار فيها.

من جانبه قال العماد عباس: إن مشاركة سوريا في مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي تؤكد وقوفنا إلى جانب الأصدقاء الحقيقيين في روسيا كما وقفوا إلى جانبنا في الصعوبات التي واجهتنا.

وأضاف العماد عباس: إننا نبذل حالياً مع الأصدقاء الروس جهوداً كبيرة وما تم إنجازه جاء نتيجة لجهود شعبنا وجيشنا ومساندة هؤلاء الأصدقاء معرباً عن ثقته بأن المؤتمر سيخرج بقرارات وأفكار جديدة لتعزيز الأمن الدولي وهو ما يتوجب على الجميع العمل من أجله.

كما أكد الوزيران أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين سوريا وروسيا فيما يتعلق بمواصلة مكافحة الإرهاب الدولي وزيادة التعاون في جميع المجالات.

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