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قلق الاحتلال وغضبه من تقدم مفاوضات فيينا

قلق الاحتلال وغضبه من تقدم مفاوضات فيينا
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

أثار التقدم في المفاوضات النووية بين إيران والغرب غضب تل أبيب وقلقها حيث أعربت عن خيبة أملها من الأميركيين.

العالم - الاحتلال

واعربت تل ابيب عن غضبِها وخيبة أملها من الاميركيين، واتهمت ادارةَ البيت الابيض بالخداع بسبب سعيِها للتوقيع على الاتفاقِ النووي مع ايران والتنازل عن وعودها للكيان.

ويوم أمس قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن إيران ردت يوم الاثنين على مسودة النص الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق‭ ‬النووي المبرم في عام 2015.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، قد قال يوم أمس الاثنين، ان الجانب الأمريكي وافق شفهيا على اقتراحين لإيران مبينا انه سيتم ارسال المقترحات النهائية بحلول الساعة 12:00 الليلة حسب التوقيت المحلي.

ودعا وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة إلى إبداء المرونة لحل مسائل متبقية.

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قلق الاحتلال وغضبه من تقدم مفاوضات فيينا