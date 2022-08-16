استشهاد عناصر بالجيش السوري جراء قصف تركي لريف عين العرب

العالم - سوريا

وافاد مراسل العالم باستشهاد وإصابة عدد من جنود الجيش السوري جراء قصف نفذته طائرة حربية تركية باتجاه نقطة عسكرية في "تل جارقلي" بريف منطقة عين العرب شمال شرق حلب.

من جهة أخرى ‍ذكر ما يسمى "المرصد السوري" المعارض، إن طائرة حربية تركية استهدفت، الثلاثاء، مركزا للجيش السوري في قرية حدودية شمالي سوريا، مما أسفر عن مقتل واستشهاد 11 شخصا.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إنه ليس معروفا ما إذا كان جميعهم من قوات السورية أو من المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على المنطقة.



وأشار إلى أن القصف "جاء وسط اشتباكات عنيفة اندلعت ليلا بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد، غرب مدينة عين العرب (كوباني) الحدودية".

وفي سياق منفصل قال مراسلنا ان تنسيقيات المسلحين افادت بسقوط أكثر من 13 قذيفة صاروخية مصدرها "قسد" على منطقة "قرقميش التركية" بالقرب من مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.كما و استهدف الجيش التركي قرية زرنعيتة في ناحية شيراوا بريف حلب بالقذائف الصاروخية.



كما وسع جيش الاحتلال التركي رقعة قصفه ليستهدف 5 قرى أخرى غرب ناحية تل تمر بريف الحسكة بالأسلحة الثقيلة، حيث استهدف مواقع لـ"قسد" ومنازل المدنيين في قرى الطويلة والكوزلية وتل اللبن وأم الخير وتل طويل والسلماسة بريف تل تمر شمالي الحسكة بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.

وفي جانب اخر عززت القوات الروسية عديد جنودها وعتادها في مطار القامشلي، حيث وصل رتلاً عسكرياً روسياً، قوامه آليات وشاحنات عسكرية بعتاد لوجستي وجنود من الشرطة العسكرية، دخل مطار القامشلي قادماً من قاعدة حميميم بريف اللاذقية وعبر طريق M4 القادم من حلب إلى الرقة فالحسكة، وتحت حماية 3 حوامات روسية.