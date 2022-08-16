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الاستخبارات العسكرية الروسية: امريكا تنهب ثروات سوريا

الاستخبارات العسكرية الروسية: امريكا تنهب ثروات سوريا
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال إيغور كوستيوكوف، رئيس الإدارة الرئيسية لهيئة الأركان العامة الروسية، خلال مشاركته في مؤتمر موسكو للأمن الدولي اليوم الثلاثاء: إن بمشاركة شركات أمريكية، يتم إنتاج 220 ألف برميل نفط يوميا في سوريا، حيث تستمر الولايات المتحدة في نهب ثروات البلاد.

العالم - روسيا

وأشار كوستيوكوف أيضا إلى أن الولايات المتحدة تدرب مقاتلين للمعارضة السورية وتنظيم "داعش" الإرهابي على تنفيذ هجمات إرهابية داخل مناطق سيطرة الحكومة السورية.

وقال:" أن المخابرات الغربية، من خلال منظمات غير حكومية خاضعة لسيطرتها، تقدم الدعم للجماعات المتطرفة في سوريا.

وأردف كوستيوكوف :أن توريدات الأسلحة إلى الأكراد السوريين تتزايد، وينفق البيت الأبيض ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويا لهذه الأغراض.

وأضاف: "أن هذه الحقائق تشير إلى أن ما يفعله التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في سوريا والعراق ليس أكثر من تصريحات إلى حد كبير".

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