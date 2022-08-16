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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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لن ننسی
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الكاظمي: نهيب بوسائل الإعلام والنخب الثقافية والاجتماعية والسياسية أن تسهم في تكريس الروح الوطنية وعدم إفزاع الناس
الكاظمي: تركيزنا منصب على منع أيّ تأثيرات للأزمة السياسية على مصالح الناس وأمنهم
الكاظمي: مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية ارتأت من واقع الحرص الوطني أن لا تكون طرفا في أي خلاف سياسي
الكاظمي: العراق أمانة في أعناقنا جميعاً ومصلحة بلدنا تتطلب من الجميع تغليب لغة الحوار ومنح الوقت والفرصة للنيات الوطنية السليمة
الكاظمي: أدعو كلّ الأطراف الوطنية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية لأخذ حيزها في النقاش الوطني
الكاظمي يدعو للبدء في حوار وطني جاد والتفكير المشترك من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية والانغلاقات الراهنة في نطاق الدستور
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يدعو قادة القوى السياسية الوطنية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة يوم غد الأربعاء
شمخاني: في الرؤى التي اقترحها المنسق الأوروبي والتي تم متابعتها في إطار المحاور الثلاثة الرئيسة في المفاوضات لم يتم إعطاء إجابة واضحة لإيران
مراسل العالم: المقاتلات التركية نفذت 3 غارات استهدفت إحداها موقعاً لجنود سوريين غرب مدينة عين العرب بشمال شرق حلب
مراسل العالم: استشهاد وإصابة عدد من جنود الجيش السوري بقصف نفذته طائرة حربية تركية في منطقة "تل جارقلي" شمال شرق حلب
شمخاني: تم التصويب على هذا القانون من قبل البرلمان الإيراني الذي يتمتع بحذاقة في رؤيته لمتابعة سياسة المقاومة
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش
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