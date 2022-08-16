صفري: دعم الترانزيت والممرات التجارية في المنطقة على سلم أولويات إيران

العالم - إيران

جاء ذلك خلال كلمة "صفري" بمؤتمر "دبلوماسية النقل في الدول النامية غير الساحلية" المقام حاليا باستضافة تركمنستان.

وتطرق مساعد وزير الخارجية الإيرانية إلى موضوع اجتماع اليوم الثاني لهذا المؤتمر، الذي يتناول "دور الممرات التجارية في تطوير التجارة والنقل" لاسيما لدى الدول الحبيسة (غير الساحلية) النامية.

كما نوه بالطاقات المتوفرة في إيران نظرا لموقعها الستراتيجي في المنطقة؛ مصرحا أن دعم الترانزيت والممرات التجارية على سلم الأولويات في الجمهورية الاسلامية.

وأكد صفري على أن حضور إيران الفاعل والمؤثر في المبادرات الإقليمية ومتعددة الأطراف الهادفة إلى تعزيز الممرات التجارية في المنطقة وخارجها، يأتي في إطار هذه الأولويات.

وشرح مهدي صفري موقع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورؤاها باعتبارها بلدا ترانزيتيا ناميا، وأشار إلى التحديات التي تواجهها الدول الحبيسة في مجال النقل، واعتبر تقوية الترانزيت وطرق المواصلات في المنطقة من أولويات إيران، وقال: إن التواجد الفاعل والمؤثر لإيران في المبادرات الإقيمية ومتعددة الأطراف لرفع مستوى المواصلات الإقليمية والدولية يأتي في هذا الاتجاه.

وأضاف صفري: إن الممر المواصلاتي ليس فقط أداة للشحن والنقل، وإنما هو أداة لتطوير التجارة وتعزيز الاقتصاد الوطني والإقليمي والعالمي.

وتابع: إن رفع مستوى المواصلات عبر الممرات، يؤدي إلى تطوير التجارة والنمو الاقتصادي المستدام للدول والمجتمعات الواقعة في مسار الممرات، ومن هنا نشأ مصطلح الممر التجاري والممر الاقتصادي، وبعبارة أخرى، فإن الممرات أدوات للتنمية الاقتصادية للدول النامة وبما فيها الدول الحبيسة.

وأعلن مساعد وزير الخارجية الايراني أنه من بين 32 دولة نامية حبيسة في العالم، فإن 8 دول (أفغانستان وأرمينيا وجمهورية آذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان) لديها تعاون ترانزيتي ثنائي ومتعدد الأطراف مع إيران، داعيا إلى الدعم الاستثماري للدول الترانزيتية النامية من أجل تعزيز البنى التحتية الترانزيتية، الأمر الذي يساهم في تعزيز الممرات الاقتصادية والحد من نقاط الضعف لدى الدول الحبيسة ومساعدتها في تقليل تكلفة التجارة ووصولها إلى الأسواق العالمية.

يذكر أن مؤتمر "دبلوماسية النقل في الدول النامية غير الساحلية" بدأ أعماله منذ أمس الاثنين باستضافة مدينة تركمن باشي بجمهورية تركمنستان واستمر لغاية اليوم الثلاثاء 16 أغسطس.