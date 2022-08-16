الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
٠٥:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

خالد البطش: رسائل السرايا وفصائل المقاومة للمحتل واضحة وهي أن المقاومة حية في وجه المشروع الصهيوني

الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأسرى في سجون الاحتلال يُقررون تفعيل "لجنة الطوارئ العليا"

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 16-08-2022

كازاخستان بصدد شراء حصة روسيا في بنك التنمية الأوروبي الآسيوي

عملية القدس.. هدم لجدار آمن الاحتلال المزعوم

السفير الكوبي يثني على المساعدات الإيرانية لإخماد الحريق في ماتانزاس

الكاظمي يدعو القوى السياسية إلى اجتماع "وطني" في القصر الحكومي ببغداد