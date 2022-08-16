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دلالات عنوان معركة"وحدة الساحات"... المعركة التي أربكت الكيان الاسرائيلي

الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي خالد البطش أن هذه معركة وحدة الساحات قد جاءت امتدادا للنتائج التي تحدث عنها سابقا في معركة سيف القدس عندما قالت الجهاد ان احد تجليات معركة سيف القدس ونتائجها المعلنة والواضحة انها ربطت بين ساحات العمل الوطني الاسلامي على أرض فلسطين اولا وربطت بين ساحات العمل الوطني على ارض فلسطين ومكونات المقاومة في الخارج.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" لقاء خاص"، أشار البطش الى أن هذه المعركة هي استمرار لمعركة سيف القدس حيث كان أحد أبرز نتائج معركة سيف القدس وحدة الساحات، المعركة اطلقت عليها هذه التسمية حتى نستكمل معا معركة وحماية المقدسات ونستكمل ربط المعادلة لنقول ان كل مكونات الشعب والأمة وفي مقدمتها ابناء الشعب الفلسطيني معركة تحرير لمواجهة المحتل الصهيوني وهذه هي وحدة الساحات.

وشدد البطش قائلا:" اردنا أن نقول للمحتل انه من غير المسموح له ان يستفرد بأي ساحة من ساحات المقاومة ومساحات الشعب الفلسطيني لا في الضفة ولا في القدس أو الداخل، ومن غير المسموح ايضا ان تبقى اي ساحة لوحدها في هذه المعركة، وبالتالي هذه دلالات التسمية وأسبابها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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