إحياء الاتفاق النووي، الكرة في الملعب الغربي.. دمشق-أنقرة، حقيقة التقارب وموقف المعارضة التركية

العالم - بانوراما

، فيما تؤكد طهران على عدم تراجعها عن خطوطها الحمراء، بغض النظر عما إذا تم التوصل لاتفاق أو لا.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: أثارت إشارات المسؤولين الأتراك المتتابعة عن بدء الانفتاح على سوريا، لغطا كبيرا لدى السوريين، سواء في الجانب المعارض أو المؤيد.

وجاءت الأصوات من الداخل التركي مؤيدة لعودة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق؛ فيما تشير المعطيات إلى انقسام في الآراء بين متفائل ومشكك لحدوث التقارب بين العاصمتين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.