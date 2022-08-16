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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

إحياء الاتفاق النووي، الكرة في الملعب الغربي.. دمشق-أنقرة، حقيقة التقارب وموقف المعارضة التركية

إحياء الاتفاق النووي، الكرة في الملعب الغربي.. دمشق-أنقرة، حقيقة التقارب وموقف المعارضة التركية
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول الليلة اعلان الاتحاد الاوروبي تسلمه الرد الايراني، وأنه قيد الدراسة والتشاور مع الشركاء والولايات المتحدة.

العالم - بانوراما

، فيما تؤكد طهران على عدم تراجعها عن خطوطها الحمراء، بغض النظر عما إذا تم التوصل لاتفاق أو لا.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: أثارت إشارات المسؤولين الأتراك المتتابعة عن بدء الانفتاح على سوريا، لغطا كبيرا لدى السوريين، سواء في الجانب المعارض أو المؤيد.

وجاءت الأصوات من الداخل التركي مؤيدة لعودة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق؛ فيما تشير المعطيات إلى انقسام في الآراء بين متفائل ومشكك لحدوث التقارب بين العاصمتين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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