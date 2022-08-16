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كازاخستان بصدد شراء حصة روسيا في بنك التنمية الأوروبي الآسيوي

كازاخستان بصدد شراء حصة روسيا في بنك التنمية الأوروبي الآسيوي
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير المالية في كازاخستان يورولان زاماوبايف، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الكازاخية تبحث إمكانية شراء جزء من حصة روسيا في رأس مال بنك التنمية الأوروبي الآسيوي.

العالم - آسيا والباسفيك

وقال زاماوبايف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية: "لم يتم اتخاذ القرار النهائي حتى الآن، فالأمر يعتمد على الحصة التي سيتم عرضها وما إذا كانت الدول الأخرى -ومن بينها كازاخستان- مستعدة لشراء هذه الحصة وكذلك مقدار تكلفتها".

وأشار الوزير الكازاخي، إلى أنه لا يوجد إطار زمني محدد للمناقشة، موضحا أن بنك التنمية الأوروبي الآسيوي يعمل حاليا بشكل مستقر وأن العقوبات لم تؤثر عليه بشكل كبير.

وكانت بلومبرج قد ذكرت، في وقت سابق، أن روسيا قد تخفض حصتها في أسهم بنك التنمية الأوروبي الآسيوي بسبب المخاطر المتعلقة بالعقوبات، وأشارت إلى أن كازاخستان قد تصبح صاحبة الحصة المسيطرة في البنك بعد إتمام الصفقة.

وتمتلك روسيا حاليا 97ر65 بالمائة من أسهم البنك، وتمتلك كازاخستان 99ر32 بالمائة، كما تمتلك بيلاروسيا نحو 1 بالمائة، بينما تمتلك طاجيكستان وأرمينيا وقيرغيزستان الجزء المتبقي من الأسهم.

يُشار إلى أن بنك التنمية الأوروبي الآسيوي، هو منظمة مالية دولية أنشأتها روسيا وكازاخستان في عام 2006 لتسهيل تنمية اقتصادات السوق في الدول الأعضاء ونموها الاقتصادي المستدام وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية المتبادلة، وأعضاؤها حاليا بالإضافة إلى روسيا وكازاخستان هم أرمينيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان وطاجيكستان، وتمتلك المشروعات التي لها تأثير تكامل في مجالات البنية التحتية للنقل والأنظمة الرقمية والطاقة الخضراء والزراعة والصناعة والهندسة الحصة الأكبر في محفظة البنك.

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