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عباس مقتدائي: في اجتماع اليوم تدارسنا الاراء والرؤى الايرانية وكوّنا نظرة شاملة لكي يطلع المجلس الاعلى للامن القومي الايراني على الموضوع

الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

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