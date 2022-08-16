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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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عباس مقتدائي: نحن الآن نقف في محطة هي ان ايران اتخذت قرارها السياسي الاخير لكن الطرف الآخر لم يصل الى هذه المحطة بقراره السياسي
عباس مقتدائي: نشاطات ايران النووية طالما كانت سلمية بامتياز
عباس مقتدائي: برنامج ايران النووي بعيد كل البعد عن اي غموض كما اكدت ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية
عباس مقتدائي: على الطرف الآخر ان يكف عن نكثه للعهود
د.عباس مقتدائي نائب رئيس لجنة الامن والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني: ايران تسير في طريق الاتفاق النووي الذي يحقق مصالحها وعلى الطرف الآخر ان يوحد اقواله مع افعاله
تفاصيل رد إيران على المقترح الأوروبي خلال المفاوضات النووية
عباس مقتدائي: ايران تريد ان توفر مصالح البلاد العليا والغرب قد خاض تجربة معها ووجدها لا تتخلى عن هذه المسؤولية
عباس مقتدائي: كنا وما زلنا متمسكين بالقوانين والاعراف الدولية
عباس مقتدائي: قدمنا رؤيتنا بوضوح وشفافية وعلى الطرف الآخر ان يتفهمها ويرد عليها ايجابيا
عباس مقتدائي: اذا اتخذ الطرف الغربي الخيار الصارم فسنتخذ نحن ايضا هذا الخيار
عباس مقتدائي: اذا اتخذ الطرف الغربي الخيار الصارم فسنتخذ نحن ايضا هذا الخيار
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش
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