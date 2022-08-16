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د.عباس مقتدائي نائب رئيس لجنة الامن والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني: ايران تسير في طريق الاتفاق النووي الذي يحقق مصالحها وعلى الطرف الآخر ان يوحد اقواله مع افعاله

الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

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