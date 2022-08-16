الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
٠٧:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

عباس مقتدائي: نحن الآن نقف في محطة هي ان ايران اتخذت قرارها السياسي الاخير لكن الطرف الآخر لم يصل الى هذه المحطة بقراره السياسي

الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ما هو سر توقيت العدوان الصهيوني الاخير على سوريا؟

هل وصلت المفاوضات النووية محطتها الأخيرة؟

وزير المالية العراقية المستقيل: شبكات سرية لكبار المسؤولين سحبوا مليارات الدولارات من الخزينة

اطردوا التحالف العدواني مُخترق الهدنة في اليمن

هيئة الانتخابات في تونس تعلن النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور الجديد

الخارجية الامريكية: تلقينا ملاحظات إيران ونتشاور حاليا مع زملائنا الأوروبيين