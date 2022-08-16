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اشتية: مجزرة الأطفال تضاف إلى سجل "إسرائيل" الإجرامي بالمحاكم الدولية

اشتية: مجزرة الأطفال تضاف إلى سجل
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية "محمد اشتية"، اليوم الثلاثاء، إن المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على أهالي قطاع غزة، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 49 شهيدا بينهم 17 طفلا و4 نساء و360 جريحا، تضاف إلى سجل "إسرائيل" الإجرامي في المحاكم الدولية.

العالم - فلسطين

وأضاف اشتيه "إن اعتراف الاحتلال بارتكاب مجزرة مقبرة جباليا يؤكد ما كان يقينا منذ اللحظة الأولى لارتكابها، كما أنها تضع المحاكم والمؤسسات الحقوقية الدولية أمام اختبار المصداقية والجدية في التعامل مع هذه الجريمة بعيدا عن ازدواجية المعايير، وندعوها للتحقيق فورا في هذه الجريمة، وجميع الجرائم المرتكبة ضد أبناء شعبنا، بذات السرعة والجدية التي تتعامل فيها في أماكن أخرى من العالم.

وتابع: إن عدم قيام المؤسسات الدولية القانونية والحقوقية بإجراءات العدالة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب يعني أن جرائم أخرى سترتكب.

وأكد أن وزارة الخارجية تتابع على المستويات الدولية كافة بما في ذلك المسار القانوني الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، حتى تتحمل الأطراف الدولية كافة مسؤولياتها السياسية والقانونية والاخلاقية عن الجرائم بحق أبناء شعبنا.

كما طالب اشتية الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بإدانة الجريمة والكف عن الحديث عن حق الاحتلال في الدفاع عن النفس، او مطالبة الضحايا بضبط النفس بينما يواصل جنود الاحتلال ارتكاب جرائمهم دون أدنى التفاتة للقوانين والشرائع الدولية.

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