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وزير المالية العراقية المستقيل:

شبكات سرية لكبار المسؤولين سحبوا مليارات الدولارات من الخزينة

شبكات سرية لكبار المسؤولين سحبوا مليارات الدولارات من الخزينة
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد وزير المالية العراقية المستقيل علي علاوي أن شبكات سرية لكبار المسؤولين ورجال أعمال وسياسيين وموظفي الدولة الفاسدين سحبوا مليارات الدولارات من الخزينة العامة.

العالم - العراق

وقدم وزير المالية العراقي علي علاوي، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء.

وبحسب الوكالة الرسمية، فإن "وزير المالية علي علاوي قدم خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، استقالته من منصبه".

وقال مصدر حكومي إن الكاظمي وافق على طلب الاستقالة موضحا أن سببها جاء وفقا لطلب علاوي، نظرا لما يمر به العراق من أوضاع غير مستقرة. وأشار المصدر الى أن الوكيل الأقدم للوزير طيف سامي ستدير الوزارة حاليا.

وعلق المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، على استقالة وزير المالية علي علاوي من منصبه.

وقال ناظم خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن "استقالة وزير المالية عبرت عن احترام كبير لإنجازات الحكومة"، مبيناً أن "نص استقالة الوزير المالية وصف إجراءات الحكومة وإنجازاتها بالاستثنائية، كما بين أن الحكومة مُكبلة بالصراع المستشري بين القوى السياسية".

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