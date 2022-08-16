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تركيا تشن قصفا مكثفا على مواقع "قسد" في تل رفعت وعين العرب ومنبج

تركيا تشن قصفا مكثفا على مواقع
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

شن الجيش التركي قصفا مكثفا على مواقع "قوات سوريا الديمقراطية" في مدن تل رفعت وعين العرب ومنبج، شمال محافظة حلب السورية.

العالم-سوريا

يتبع...

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تركيا تشن قصفا مكثفا على مواقع "قسد" في تل رفعت وعين العرب ومنبج

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