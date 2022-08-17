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قاليباف: اقتدار إيران يضمن استقلال الشعب الإيراني وحريته

قاليباف: اقتدار إيران يضمن استقلال الشعب الإيراني وحريته
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

 أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي"محمد باقر قاليباف"، إن أمريكا لا زالت تواصل نهجها القائم على الغطرسة تجاه شعوب العالم وشعبنا، مضيفا أن القوة التي تملكها إيران تضمن استقلال الشعب الإيراني وحريته.

العالم - ايران

يتبع..

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قاليباف: اقتدار إيران يضمن استقلال الشعب الإيراني وحريته

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