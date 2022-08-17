الكاظمي يدعو الی اجتماع مهم في قصر الحكومة العراقية

العالم - مراسلون

تراجع لإستخدام ورقة ضغط الشارع لصالح إنتعاش امال الحوار بعد الاعلان المفاجئ لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتأجيل التظاهرة المقررة السبت المقبل ، وتوقعات بتأجيل متقابل لمظاهرة للإطار التنسيقي.

تجميد ورقة الشارع ولو مؤقتا ، اتاحت الفرصة للحراك الذي بدأ على أكثر من صعيد ، اخرها دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جميع القوى السياسية الى حوار وطني في قصر الحكومة الاربعاء من اجل البحث عن حلول للأزمة في نطاق الدستور.

مصادر في الإطار التنسيقي كشفت أن جميع قيادات الاطار والقوى المتحالفة معه ستحضر الحوار الوطني ، مؤكدة ان الاطار سيحمل معه كل اوراقه التي تتضمن أكثر من سيناريو للخروج من المأزق السياسي ، لكن نجاح هذه المبادرة رهن بمشاركة وإستجابة التيار الصدري لمخرجات هذا الحوار.

يشار الى ان التيار الصدري رفض جميع مبادرات الحوار منذ إستقالة نوابه من البرلمان.

بموازاة ذلك ، يقود زعيم تحالف الفتح "هادي العامري" مبادرة للحوار حيث التقى بمعظم قيادات القوى السياسية بما فيها الكردية والسنية والممثلة الاممية "جيني بلاسخارت" ، ويسعى لعقد لقاء مباشر مع السيد مقتدى الصدر لم يوافق عليه الاخير حتى الساعة.

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