اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

العالم - فلسطين

ففي بيت لحم، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة تقوع جنوب شرق المدينة، طالت 22 مواطنا على الأقل، بعد دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ونقلت وكالة "وفا" الرسمية، نقلاً عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين سليمان خالد العمور (25 عاما)، وأحمد (23 عاما)، وسفيان عودة الله العمور (25 عاما)، والشقيقين محمد عماد العمور (29 عاما)، وخليل (26 عاما)، وبراء رائد العمور (25 عاما)، والشقيقين أنس عادل العمور(30 عاما)، ومحمد (31 عاما).

وطالت حملة الاعتقالات أيضاً المواطنين، محمود علي العمور (24 عاما)، محمود ذيب العمور (19 عاما)، مؤمن راتب العمور (21 عاما)، طلال عيسى العمور (47 عاما) ونجله سند (18 عاما)، ومحمد رياض العمور (21 عاما).

واعتقلت قوات الاحتلال كذلك الشقيقين بهاء خالد البدن (24 عاما)، وحسين (22 عاما)، وخليل داود أبو مفرح (30 عاما)، ووجدي سامر البدن (17 عاما)، ورياض عماد البدن (22 عاما)، وإبراهيم فؤاد الصباح (25 عاما)، ومحمد سليمان الشاعر (23 عاما)، وموسى محمد العمور (22 عاما).

وفي جنين، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة يعبد جنوب المدينة.

وعرف من المعتقلين، الأسرى المحررين أمير العطاطرة، مجد بعجاوي، وعلي بعجاوي، إضافة إلى المواطنين، محمد تركمان، هادي بلال كيلاني، نسيم قبها، نزار حمارشة، نسيم عمارنة، أحمد عمارنة، محمد ماهر أبو بكر.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد صريح محاميد، بعد اقتحامها مخيم نور شمس، وضاحية اكتابا.