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3 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس

3 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

أصيب 3 مواطنين فلسطينيين، صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الحي، في مخيم بلاطة، شرق مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين
وحسب موقع المركز الفلسطيني للإعلام، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت 3 إصابات بالرصاص الحي من مخيم بلاطة، في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، نقلت جميعها إلى مستشفى رفيديا الحكومي.

وفي التفاصيل، اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم بلاطة الساعة السابعة صباحاً، وتمركزت عل شارع القدس المتاخم للمخيم، وحاصرت منزلا لعائلة مشطة، في حارة الجماسين وسط المخيم؛ بحجة البحث عن مطلوبين.

وبينت مصادر محلية وشهود عيان، أن قوات الاحتلال فشلت في اعتقال أي من المقاومين، وانسحبت بعد نصف ساعة.

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقوع اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، وفشلت في تحقيق هدفها من الاقتحام.

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