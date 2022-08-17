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الجبهة الشعبية وحزب الله يبحثان ملف المخيمات الفلسطينية

الجبهة الشعبية وحزب الله يبحثان ملف المخيمات الفلسطينية
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

استقبل مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله حسن حب الله وفدًا قياديًا من الجبهة الشعبية - القيادة العامة" ضم مسؤول الجبهة في لبنان ابو كفاح غازي وعضو اللجنة المركزية ابو اشرف العينين، وذلك بحضور معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية الشيخ عطا الله حمود.

العالم - لبنان

وبحث الطرفان في آخر التطورات على الساحة المحلية والمخيمات الفلسطينية في لبنان، وقدم غازي التهنئة بانتصارات تموز 2006 التي حققتها المقاومة الإسلامية على الصهاينة المغتصبين.

وعرض الطرفان آخر مستجدات العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية، والرد الحازم للمقاومة الذي طاول عمق الكيان وأصاب بناه التحتية، وأكدا أن "المقاومة هي الخيار الحقيقي والطبيعي لردع الاحتلال".

وأشار الجانبان إلى "سياسة القضم والاستيطان وسياسة الإعدامات الموصوفة التي يمارسها الكيان الصهيوني، والتي تكشف عن زيف ادعاءاته ورفضه لكل القرارات والتفاهمات الدولية والإنسانية"، مشددين على "وحدة الساحات والمقاومة في فلسطين كل فلسطين، لأنها هي من سيحرر الأرض والأسرى وهي من سيفرض ميزان الردع ضد هذا الكيان المحتل".

وحيا المجتمعون أسرى الحرية لا سيما الاسير المجاهد المضرب عن الطعام خليل عواودة ورفاقه، وتقدموا من كل عوائل الشهداء بالتحية والتبريك، متمنين للجرحى الشفاء العاجل، مؤكدين خيار المقاومة حتى تحرير الأرض والمقدسات.

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