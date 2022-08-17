السلطات البحرينية تعتمد خارطة لتهويد المنامة

العالم - البحرين

ووفق صحيفة "رأي اليوم" فإن الخطة تستهدف تهويد المنامة بحسب مصادر مطلعة تحويل نحو 40 % من أحياء المدينة القديمة إلى مسارات ومبان ورموز يهودية تبدأ من باب البحرين، عبر شارع المتنبي حتى الكنيس اليهودي.

وهناك سعي حثيث لشراء مباني قديمة وبعضها خربة بأسعار عالية جدا، وذلك لتشييد الحي اليهودي والمعالم اليهودية التي بدأت تبرز في أحد الفنادق الجديدة بالقرب من باب البحرين، وستمتد لاحقا حتى شارع الإمام الحسين وقلعة الشرطة.

والخارطة المزعومة تحتوي على الكنيس اليهودي والمعبد الهندوسي وجامع الفاضل ومنامة القصيبي، مع محلات لبيع الذهب ومحلات أخرى، ولا يوجد في هذه الخريطة أي ذكر للمعالم التاريخية العريقة المرتبطة بمكونات المجتمع البحريني الأساسية أو بتاريخ المنامة البحريني.

وكانت هذه الخطة من المفترض ان تبدأ في ديسمبر 2020، عندما التقى مسئول أمريكي رفيع المستوى مع الشيخة مي آل خليفة وعرض عليها استثمارات أمريكية في محيط الكنيس اليهودي وإنشاء متحف يهودي، وتعطل المشروع بعد رفض تعاون هيئة الثقافة.

وكان وكيل وزارة الخارجية البحريني عبد الله بن أحمد آل خليفة، وهو شقيق الرئيس الجديد لهيئة الثقافة الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، قد صرح بعد يوم من إقالة الشيخة مي وتعيين أخيه بعدة تصريحات استفزازية للشارع العربي التقطها ونشرها على تويتر موقع الاعلامي زيد بنيامين في 21 يوليو 2022 قال فيها “لانخجل من علاقاتنا مع "إسرائيل"، ولا نعمل تحت الطاولة.”

لا يتوقف الأمر في البحرين على توقيع اتفاقية تطبيع مع كيان العدو الصهيوني وإنما أيضا يجب على كل مسئول صغير أو كبير استقبال السفير "الإسرائيلي" في المنامة، ايتان نائيه، بابتسامة عريضة، ويتوجب على كل الطواقم الاحترافية التابعة للحكومة الاشتراك في برامج تدريب تتطلب منهم الذهاب إلى الأراضي المحتلة للتطبيع مع كيان العدو وذلك كشرط أساسي للمتطلبات الوظيفية.

ولا يتوقف الأمر عند تطبيع العلاقات مع الأنظمة العميلة بل إن الأمور تمضي نحو سلب الشعوب هويتها وتاريخها وقيمها وأخلاقها لصالح اليهود.