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أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

يواصل أربعة أسرى فلسطينيين الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، وفي مقدّمتهم الأسير خليل عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا في الخليل، المضرب عن الطعام منذ 157 يوماً، وسط تفاقم حالته الصحية الحرجة.

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أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

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