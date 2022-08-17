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الزراعة الايرانية: نتجه نحو الاكتفاء الذاتي المستدام بانتاج القمح

الزراعة الايرانية: نتجه نحو الاكتفاء الذاتي المستدام بانتاج القمح
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الزراعة الايراني أن البلاد تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام بانتاج القمح.

العالم - ايران

وأستطرد الوزير "جواد ساداتي نجاد" في تصريح على هامش جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، أن المشتريات الحكومية من القمح المحلي تجاوزت مستوى 7 ملايين طن هذا الموسم.

وشدد الوزير على ضرورة تحقيق الامن الغذائي المشتمل على الغذاء السالم والمنخفض السعر وذي الجودة والمنتج محليا، والاتجاه نحو الاكتفاء الذاتي عبر الانتاج الداخلي.

وأشار أن الحكومة الحالية اتخذت خطوات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي ومشترياتها من القمح المحلي هذا الموسم تخطى 7 ملايين طن صعودا عن 4.5 مليون طن المحققة في العام الماضي.

وبيّن " ساداتي نجاد" أن البلاد تحتاج نحو 9 ملايين طن سنويا لتغطية احتياجات البلاد من الخبز، حيث حققنا الاكتفاء في سنوات ماضية مع بعض التذبذب أحيانا، وبدورنا نستهدف الاكتفاء الذاتي المستدام.

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