الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
٠٩:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 17-08-2022

الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 16-08-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 16-08-2022

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 16-08-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موقع عبري: "إسرائيل" لن تسمح لجنودها بالسفر فوق السعودية وعُمان

قوى العدوان ترتكب 163 خرقاً للهدنة في اليمن

العراق أكبر مستور للحبوب التركية

الغبار الأسود يكسو من جديد سماء مدينة مغربية

السلطات البحرينية تعتمد خارطة لتهويد المنامة

منظمة حقوقية: السعودية تتعامل مع المنتقدين بمثابة الإرهابيين