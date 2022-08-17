كوريا الشمالية تطلق صاروخي «كروز» من الساحل الغربي

العالم - أسيا والباسفيك

وتأتي عمليات الإطلاق في الوقت الذي بدأت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أمس الثلاثاء تدريباتهما الأولية المشتركة التي تستمر أربعة أيام استعداداً لمناورة (أولشي فريدم شيلد) بالذخيرة الحية التي تأجلت طويلاً وتقام في الفترة من 22 أغسطس (آب) إلى أول سبتمبر (أيلول).

وفي غضون ذلك، قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك - يول اليوم الأربعاء إنه مستعد لتقديم مساعدة اقتصادية لكوريا الشمالية إذا أنهت برنامجها النووي وبدأت في نزع الأسلحة النووية، وذلك في مؤتمر صحافي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه.