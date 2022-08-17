الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
١١:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

كوريا الشمالية تطلق صاروخي «كروز» من الساحل الغربي

كوريا الشمالية تطلق صاروخي «كروز» من الساحل الغربي
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال مصدر عسكري كوري جنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخي «كروز» من بلدة أونشون الواقعة على الساحل الغربي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، دون ذكر تفاصيل مثل مدى الصواريخ أو ارتفاعها.

العالم - أسيا والباسفيك

وتأتي عمليات الإطلاق في الوقت الذي بدأت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أمس الثلاثاء تدريباتهما الأولية المشتركة التي تستمر أربعة أيام استعداداً لمناورة (أولشي فريدم شيلد) بالذخيرة الحية التي تأجلت طويلاً وتقام في الفترة من 22 أغسطس (آب) إلى أول سبتمبر (أيلول).

وفي غضون ذلك، قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك - يول اليوم الأربعاء إنه مستعد لتقديم مساعدة اقتصادية لكوريا الشمالية إذا أنهت برنامجها النووي وبدأت في نزع الأسلحة النووية، وذلك في مؤتمر صحافي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه.

روابط ذات صلة

أميركا وكوريا الجنوبية واليابان تجري تدريبات صاروخية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس: المصادقة على خطط استيطانية جديدة بالقدس إمعانٌ في التهويد

كوريا الشمالية تطلق صاروخي «كروز» من الساحل الغربي

وزارة الصحة: 67 حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران

شاهد: مخاطر خروج الازمة العراقية من اروقة البرلمان

شاهد بالفيديو.. ممثل الجهاد الاسلامي في ايران يكشف سر انهاء العدوان علی غزة

المحكمة الإتحادية العراقية تؤجل موعد البت بدعوى حل البرلمان