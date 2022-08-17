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السفير السوري: الدولة اللبنانية خطت خطوة إيجابية باتجاه عودة اللاجئين

السفير السوري: الدولة اللبنانية خطت خطوة إيجابية باتجاه عودة اللاجئين
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

قال ​السفير السوري​ في لبنان، علي عبد الكريم، إلى أن "الدولة اللبنانية خطت خطوة إيجابية في اتجاه عودة اللاجئين، أما الدولة السورية فكل التسهيلات للعودة موجودة"،

العالم - لبنان

وأكد السفير السوري​ في لبنان أن "الدولة السورية معنية وتحتاج عودة أبنائها إلى مناطقهم، وليشاركوا في إعمار ما هدمته هذه الحرب وليعيدوا إلى ​سوريا​ حضورها ولتبلسم النسيج الإجتماعي".

وأوضح عبد الكريم،، أن "​الشعب السوري​ راغب بالعودة ولكن الدول الغربية تثير لديه الهواجس، وأرجو أن يبقى صوت لبنان عاليا في التعاون مع الدولة السورية لعودة أبنائها"، واعتبر أن "مصلحة السوري العودة إلى سوريا، ومصلحة لبنان فتح ​الحدود​ والتنسيق في هذا المجال ليفتح الباب أمام العودة".

ولفت عبد الكريم، إلى أن "الطرح الذي قدمه وزير الزراعة ​عباس الحاج حسن​ مفيد جدا في تسهيل مرور ​البضائع​ بين ​الدول العربية​، ومنها العراق والأردن وسوريا ولبنان، ونحن نرحب بهذا التعاون".

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