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هستيريا في كيان الاحتلال ضد تصريحات محمود عباس في المانيا

هستيريا في كيان الاحتلال ضد تصريحات محمود عباس في المانيا
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

تطرقت وكالة أنباء معا لردود الفعل "الإسرائيلية" على تصريح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال زيارته إلى المانيا بأن "إسرائيل ارتكبت 50 محرقة ضد الشعب الفلسطيني".

العالم- فلسطين

وفي رصدها لردود الأفعال في كيان الاحتلال، أشارت "معا" إلى أن رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد وردا على تصريحات محمود عباس، دعا كل من وزيرة الداخلية اييليت شاكيد، وزير الحرب بيني غانتس، إلى عدم استقبال أبو مازن في منزله.

وأفيد أيضا بأن العديد من رؤساء الاحزاب الصهيونية هاجموا تصريحات عباس في المانيا، وقال الوزير الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان "إنه منكر للمحرقة وعدو قوي لإسرائيل.. وأنا أطالب رئيس الوزراء ووزير الجيش بالتوقف عن منحه الشرعية والالتقاء به والتحدث معه".

يشار إلى أن محمود عباس كان اتهم الاحتلال، مساء يوم الثلاثاء، خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين بارتكاب "محرقة" بحق الفلسطينيين.

وقال عباس خلال لقاء المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "إسرائيل ارتكبت منذ عام 1947 حتى اليوم 50 مجزرة في 50 موقعا فلسطينيا"، مضيفا تعليقا على ما سلف قوله: "50 مجزرة 50 هولوكوست".

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