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المتحدث باسم الخارجية الايرانية: من الغريب ان الجانب الأميركي وبدل أن يسعى لازالة العراقيل التي تحول دون حل القضية يقوم باستعراضات اعلامية

الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

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