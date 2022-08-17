شاهد: مخاطر خروج الازمة العراقية من اروقة البرلمان

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وأعرب المحلل السياسي حيدر الموسوي في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية، أعرب عن قلقه من تطور المسألة الى منزلق خطير بسبب انسحاب القضية الى الشارع بدلا من انحسارها في اروقة المؤسسات الحكومية ومجلس النواب.

وأكد الموسوي ان ارجاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للتظاهرات المرتقبة حتى اشعار اخر جاء بالتزامن مع جولة رئيس تحالف الفتح هادي العامري على الاطراف السياسية والفرقاء ، معتبرا ما قام به الصدر مبادرة فعالة للحوار.

واستشهد المحلل السياسي العراقي بتصريحات بعض قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني حول وصولهم الى السبعين بالمئة من التفاهمات مع العامري والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن اختيار رئيسا للجمهورية.