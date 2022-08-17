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الاحتلال يفرج عن الأسير الفلسطيني فراس صوافطة بعد ١٨ عامًا

الاحتلال يفرج عن الأسير الفلسطيني فراس صوافطة بعد ١٨ عامًا
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

أفرج الاحتلال الاسرائيلي عن الأسير فراس صوافطة (39 عاما) من مدينة طوباس بالضفة المحتلة، بعد اعتقال دام ١٨ عامًا

العالم- فلسطين

وبحسب نادي الأسير، فإنّه تم الإفراج عن المعتقل صوافطة من سجن "مجدو"، عند حاجز سالم العسكري غرب جنين، مشيرًا إلى أنه أنهى حكمًا بالسجن لمدة 18 عامًا.

يُشار إلى أن الأسير صوافطة كان من المفترض أن يفرج عنه في شهر تموز الماضي، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 18 عاماً، وعلى إثر قضية وجهت له وهو في الأسر، جرى تمديد اعتقاله، ومحاكمته وكان من المفترض وفقاً لاتفاق مع محاميه أن يتم الإفراج عنه الأسبوع الماضي، إلا أنّ ذلك يتم على أن يفرج عنه اليوم.

يذكر أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4550) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر تموز/يوليو 2022، من بينهم (27) أسيرة، و(175) قاصراً، ونحو (670) معتقل إداري.

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الاحتلال يفرج عن الأسير الفلسطيني فراس صوافطة بعد ١٨ عامًا

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