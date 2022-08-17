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مراسل العالم: القوات التركية تبدأ إنشاء نقاط جديدة في محيط قرية سان بريف ادلب قرب نقاط ارتكاز الجيش السوري في خرق واضح لاتفاق سوتشي

الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

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