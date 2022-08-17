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الإطاحة بقيادي بارز في "داعش" بكركوك

الإطاحة بقيادي بارز في
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي، عن القبض على ما يسمى مسؤول الدعم اللوجستي والزكاة لتنظيم "داعش" الارهابي في كركوك.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان: إنه "بجهد استخباري دقيق، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن من القاء القبض على احد عناصر عصابات "داعش" الارهابي في قاطع داقوق وهو ما يسمى المسؤول عن الدعم اللوجستي ومسؤول الزكاة للعصابات الارهابية الملقب (ابو هاني)"، مبينة أن "الارهابي صادرة بحقة مذكرة قضائية وفق المادة (1/4) ارهاب".

وأضافت، أن "العملية نفذت باشراف المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وقوة اقتحام تابعة لمكتب قيادة الشرطة في كركوك".

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الإطاحة بقيادي بارز في "داعش" بكركوك