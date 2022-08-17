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مراسل العالم:بدء اجتماع القوى السياسية العراقية بقصر الحكومة بحضور قادة الإطار والكتل السنية والكردية ورئيس مجلس القضاء وغياب التيار الصدري

الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

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