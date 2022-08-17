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دمشق تنفي احتجاز الصحفي الأميركي أوستن تايس

دمشق تنفي احتجاز الصحفي الأميركي أوستن تايس
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

نفت وزارة الخارجية السورية احتجاز الصحفي أوستن تايس الذي قال الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي أنه محتجز لدى دمشق داعياً إلى إعادته إلى بلاده.

العالم - سوريا

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن “صدرت في الأسبوع الماضي تصريحاتٌ مضلِّلة وبعيدة عن المنطق عن الإدارة الأمريكية، ممثلةً بالرئيس الأمريكي ووزير خارجيته، تضمنت اتهاماتٍ باطلة للحكومة السورية باختطاف أو اعتقال مواطنين أمريكيين، من بينهم أوستن تايس”.

وأضافت “تنفي حكومة الجمهورية العربية السورية أن تكون قد اختطفت أو أخفت أي مواطنٍ أميركي دخل إلى أراضيها أو أقام في المناطق التي تخضع لسيادة وسلطة الحكومة السورية”.

والأربعاء الماضي زعم بايدن “نعلم أن الحكومة السورية احتجزته. لقد طلبنا مراراً من الحكومة السورية العمل معنا حتى نتمكن من إعادة أوستن إلى الوطن”، مضيفاً “في الذكرى العاشرة لاختطافه، أدعو سوريا إلى وضع نهاية لذلك ومساعدتنا في إعادته إلى الوطن".

وأضافت الخارجية السورية أن “سوريا تؤكد أن أي حوارٍ أو تواصلٍ رسمي مع الجانب الحكومي الأميركي، لن يكون إلا علنياً ومؤسساً على قاعدة احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

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