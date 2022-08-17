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طائرات "تايفون" تصل إلى قطر لتأمين فعاليات كأس العالم

طائرات
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ووزير الدفاع البريطاني بن والاس، في حفل تدشين طائرات "تايفون" القطرية، الذي أقيم، الإثنين، في قاعدة "وارتن" الجوية في بريطانيا.

العالم - قطر

ووفق ما نشرته وزارة الدفاع القطرية على حسابها في "تويتر"؛ فإن الطائرات التي تم استلامها حسب الجدول الزمني المتفق عليه، ستُنقل إلى دولة قطر خلال أغسطس/آب الحالي، لبدء عملياتها بتأمين فعاليات كأس العالم 2022.

ووقّع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري ونظيره البريطاني، خطاب نوايا، في سبتمبر/أيلول عام 2017، لشراء 24 طائرة حربية من طراز "تايفون" من شركة "بي إيه إي سيستمز"، بقيمة 8 مليارات دولار بهدف المساهمة بإنشاء سرب عملياتي ومنظومة حرب إلكترونية.

وقالت وزارة الدفاع القطرية، إن سرب العمليات المشترك سيكون له دور بارز في التغطية العملياتية وتأمين الأجواء خلال بطولة كأس العالم 2022.

وتعد المقاتلة الأوروبية نتاج مشروع مشترك، بين "بي إيه إي سيستمز" العسكرية البريطانية و"إيرباص" الفرنسية و"ليوناردو" الإيطالية، ودخلت الخدمة لأول مرة في 2003 بألمانيا.

ووقّعت قطر في يونيو/حزيران من العام نفسه صفقة مع شركة "بوينغ" الأميركية، لشراء طائرات "إف 15"، بقيمة 12 مليار دولار، وصفقة أخرى بقيمة 6 مليارات دولار لشراء سبع سفن بحرية من إيطاليا.

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