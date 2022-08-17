الخارجية الإيرانية: مستعدون لتنفيذ الاتفاق مع أميركا بشأن السجناء

العالم - إيران



وقال "كنعاني" اليوم الأربعاء في معرض رده على سؤال الصحافيين بهذا الشأن: إننا على استعداد للعمل، من خلال تنفيذ هذا الاتفاق، على أن يعود المواطنون الإيرانيون الأبرياء إلى احضان عوائلهم فورا.

كما علّق على المزاعم المطروحة من قبل وزير الخارجية الأميركي وأيضا "ممثل الولايات المتحدة المختص بالشأن الإيراني" حول قضية السجناء.

وقال كنعاني في هذا الخصوص: لطالما أكدت إيران وعبر قنوات مختلفة استعدادها للسير بجدية في قضية تبادل السجناء مع أميركا، وذلك بشكل منفصل عن المفاوضات النووية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية على استعداد طهران لتنفيذ الاتفاق الحالي والإفراج فورا عن الإيرانيين الأبرياء الذين اعتقلوا في أميركا على خلفية اتهامات واهية ومزاعم بشأن انتهاك الحظر الأميركي الظالم وغير القانوني، وتوفير ظروف عودتهم إلى احضان ذويهم.

وخلص كنعاني إلى القول: نحن نستغرب أن واشنطن تقوم بدعاية سلبية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدلا من الانخراط عمليا في قضية تبادل السجناء الإيرانيين المعتقلين لأسباب واهية وإزالة العراقيل من هذا المسار.