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وزير النفط: إيران شاركت في إخماد حريق بمخزن للنفط في كوبا

وزير النفط: إيران شاركت في إخماد حريق بمخزن للنفط في كوبا
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير النفط الإيراني "جواد أوجي" إن فريقا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية شارك في إخماد الحريق الذي استعر لمدة أسبوع في مستودع للنفط غرب كوبا وأدى إلى مقتل شخصين وفقدان 14 آخرين وجرح 132 شخصا.

العالم - إيران

وأضاف أوجي الیوم الأربعاء في تصریح صحفي: إندلع الحريق الناجم عن صاعقة في الخامس من آب/أغسطس في مستودع النفط في ماتانزاس، وهو الأكبر في كوبا ويقع على بعد مئة كيلومتر شرق هافانا، فأرسلت إيران على الفور فريقا من المتخصصين لإخماد الحريق.
وتابع أوجي، أن اخماد الحريق تم بنجاح، مشيرا إلى أن الحكومة الكوبية أعربت عن شكرها لإيران على مساعدتها في إخماد الحريق.
وأعلنت الحكومة الكوبية الجمعة الماضي إخماد الحريق الذي استعر في مستودع للنفط وأضافت أن حوالى ستين خبيرا في الطب الشرعي دخلوا منطقة الكارثة في محاولة للعثور على جثث مفقودين.
يذكر أنه احترقت أربعة خزانات للنفط يمكن أن تحوي ما يصل إلى 52 مليون لتر من النفط الخام أو المازوت، من أصل ثمانية موجودة في الموقع.
ولقي اثنان من رجال الإطفاء حتفهما في الحريق الذي أسفر أيضا عن إصابة 132 شخصا بجروح، كان 23 منهم ما زالوا في المستشفى الجمعة، وأربعة من الجرحى في حالة حرجة.
ويتوقع أن تؤدي خسارة ملايين اللترات من المحروقات الأساسية لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلى تفاقم الوضع الصعب لإمدادات الكهرباء في الجزيرة.

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