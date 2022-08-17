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إستونيا.. سكان نارفا يضعون الزهور مكان نصب الدبابة السوفيتية

إستونيا.. سكان نارفا يضعون الزهور مكان نصب الدبابة السوفيتية
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال تاوي كيرس رئيس المجموعة العملياتية لشرطة منطقة بيخياسكايا في إستونيا، إن الليلة الماضية في نارفا مرت بهدوء بعد تفكيك وإنزال دبابة من طراز "تي-34" من على النصب التذكاري.

العالم أوروبا

وذكر كيرس، في حديث له اليوم، أن عدد المتجمعين في المكان عند تنفيذ العملية، لم يتجاوز 50-60 شخصا.

من جانبها أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن سكان المدينة، التي أغلب سكانها من الناطقين بالروسية، جلبوا الزهور والشموع إلى مكان النصب.

وأضاف كيرس في حديث تلفزيوني: "في الواقع، مرت الليلة بهدوء نسبي. مارسنا نشاطنا اليومي المعتاد. تجمع الكثير من الناس في مكان دبابة نارفا، وبدأ نشاطهم في التراجع بعد الواحدة في الصباح، ثم ساد الهدوء تماما". وأشار إلى أنه تم اعتقال 11 شخصا خلال النهار لارتكابهم مخالفات وانتهاكات مختلفة، لكن "سيتم الإفراج عنهم بعد تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة".

صباح يوم أمس الثلاثاء، أعلنت الحكومة الإستونية أنها قررت نقل نصب الدبابة السوفيتية من نارفا إلى المتحف الحربي الإستوني، كما سيتم تفكيك نصب تذكارية سوفيتية أخرى.

ووفقا لرئيسة الوزراء كايا كالاس، تم نقل الدبابة من نارفا لأسباب تتعلق بالأمن الداخلي.

المصدر: نوفوستي

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