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الدفاع التركية: أربع سفن حبوب تغادر موانئ أوكرانيا

الدفاع التركية: أربع سفن حبوب تغادر موانئ أوكرانيا
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع التركية الأربعاء إن 4 سفن أخرى غادرت أوكرانيا محملة بزيت دوار الشمس والذرة، من ميناءي تشورنومورسك وأوديسا في إطار اتفاق لتصدير الحبوب توسطت فيه الأمم المتحدة.

العالم أوروبا

وبحسب"رويترز"، يأتي هذا عقب توقيع روسيا وأوكرانيا بوساطة الأمم المتحدة في يوليو الماضي اتفاقا في تركيا يتيح لأوكرانيا إعادة فتح موانئها على البحر الأسود من أجل تصدير الحبوب.

وغادرت أول سفينة أوكرانية مطلع الشهر الجاري هذا وتعهدت موسكو بعدم استهداف السفن التي تنقل الغذاء إذا كان بإمكانها إجراء عمليات تفتيش مشتركة للتأكد من أن السفن العائدة لا تحتوي على أسلحة.

وتتوقع أوكرانيا وصول السفن الخمس إلى ميناء تشورنومورسك على البحر الأسود يوم الأربعاء لتحميل أكثر من 70 ألف طن من المنتجات الزراعية.

وقالت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية في بيان إن الشحنات الجديدة ستشمل القمح والذرة وزيت دوار الشمس.

وبفضل الاتفاق الإطاري الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة، تمكنت أوكرانيا في أوائل أغسطس آب من استئناف الصادرات من موانئها على البحر الأسود، والتي كانت متوقفة منذ خمسة أشهر بسبب الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.

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