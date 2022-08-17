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الإحتلال يمضي قدما للتطبيع مع إندونيسيا من بوابة الاستثمار

الإحتلال يمضي قدما للتطبيع مع إندونيسيا من بوابة الاستثمار
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشفت أوساط إسرائيلية، أن وفدا صهيوني من المستثمرين والتقنيين والمسؤولين التجاريين زاروا إندونيسيا، بهدف التعرف على فرص التواصل من خلال الاستثمارات والمشاريع والشركات الناشئة ومبادرات التأثير الاجتماعي، استكمالا لتوجهات إسرائيلية بالتطبيع مع عدد من الدول الإسلامية.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل الكاتب في صحيفة "إسرائيل اليوم"، آريئيل كهانا، عن "ريفكا زيبرت مؤسس مركز إسرائيل وآسيا، أن هناك إمكانات هائلة غير مستغلة في إندونيسيا، في مجالات: التعليم والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتنقل والصحة والتكنولوجيا الزراعية وتقنيات المياه".

وأضاف في تقرير أنه "تم تنظيم هذه الرحلة الإسرائيلية إلى إندونيسيا الدولة الإسلامية الأكبر في العالم، في أعقاب برنامج عبر الإنترنت مدته ثلاثة أشهر يديره المركز، ويجمع قادة من كلا البلدين للتعرف على ثقافات واقتصادات وتحديات الجانبين، وتشكيل فرق وطنية لحل التحديات الحرجة في مختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وتطوير النظام البيئي".

ولم يصدر تعليق من السلطات الإندونيسية على ما ورد في الصحافة العبرية حول هذه التطورات بالتأكيد أو النفي أو التوضيح.

ولا يخفي الاحتلال الإسرائيلي أنه يضع تطبيع علاقاته مع إندونيسيا على رأس جدول أعمالها، بسبب موقعها الجيو-سياسي، أو لما تحتويه من موارد طبيعية هائلة.

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