أكثر من 350 قاضيا لبنانيا قرروا التوقف عن العمل

العالم - لبنان

ومن بين القضاة الـ350 من أصل 560 اللذين وافقوا على القرار النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وقاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار، كما النائب العام الاستئنافي بالتكليف في الشمال القاضي زياد الشعراني.

كما أن عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي داني شبلي قد توقف أيضا عن العمل، وهي المرة الأولى التي يقف قاض من مجلس القضاء الى جانب القضاة بشكلٍ ظاهر، وفي موضوع يتعلق بالتوقف عن العمل القضائي. وقد توافق قضاة من القضاء العدلي ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة على التوقف نهائيا عن العمل.

يذكر أن توقف هؤلاء القضاة، وهم من رتب ودرجات مختلفة، عن العمل بشكل كامل جاء على خلفية رفضهم توقف مصرف لبنان عن سداد رواتبهم على سعر صرف ثمانية آلاف ليرة كما حصل في شهر يوليو مع تجميد مصرف لبنان العمل بالتعميم الصادر في هذا الخصوص نتيجة اعتراض عدد كبير من القطاعات العاملة في القطاع العام والتي لم يلحظها التعميم نفسه، علما أن رواتب القضاة وملحقاتها تصرف من صندوق التعاضد الخاص بهم لدى مصرف لبنان.