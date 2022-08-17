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الناتو يعلن استعداده للتدخل في كوسوفو

الناتو يعلن استعداده للتدخل في كوسوفو
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن قوات الأمن الدولية في كوسوفو "كفور" التي تعمل تحت رعاية الناتو، مستعدة للتدخل إذا تعرض الاستقرار في كوسوفو للتهديد.

العالم أوروبا

وبحسب"تاس"، قال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقد في بروكسل عقب اجتماعه مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش: "قوة كوسوفو التابعة لحلف الناتو مستعدة للتدخل إذا كان الاستقرار مهددا، بناء على التفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة".

وردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كان هناك خطر تصعيد في الوقت الحالي، أجاب: "هناك دائما خطر، لذلك من المهم أن نجري هذه المفاوضات. يجب فعل كل شيء لمنع التصعيد. الناتو يفعل كل شيء من جانبه. من الأفضل منعه، لكننا مستعدون للتحرك إذا لزم الأمر".

ووصل رئيس صربيا ورئيس وزراء كوسوفو غير المعترف بها إلى بروكسل بدعوة من مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل. ومن المتوقع أن يجتمع معهما الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في غرب البلقان، ميروسلاف لاجاك في 18 أغسطس.

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