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في مؤتمره السنوي الثالث..

جهاز الأمني في صنعاء يعلن الجهوزية التامة لإحباط مؤامرات الأعداء

جهاز الأمني في صنعاء يعلن الجهوزية التامة لإحباط مؤامرات الأعداء
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

عقد جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء اليوم الأربعاء، مؤتمره السنوي الثالث لقيادات الجهاز للعام ١٤٤٤هـ - ٢٠٢٢م، تحت شعار (يقظة.. وبناء.. وارتقاء).

العالم - اليمن

وخلال المؤتمر رفعت قيادة الجهاز برقية شكر وعرفان إلى قائد حركة أنصارالله السيد "عبدالملك بدر الدين الحوثي" والمشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، وذلك للاهتمام والرعاية التي حظي بها الجهاز طوال الفترة الماضية، وللموجهات العملية التي أسهمت في قيامه بمهامه وواجباته.

وأشاد المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي، بحرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، على رفع مستوى الأداء الأمني والاستخباري، لتحقيق المزيد من التطور والارتقاء بأداء الجهاز في مختلف المجالات.

وناقش المؤتمر، الجوانب المتصلة باستمرار العملية التدريبية للجهاز، ومستجدات الأوضاع وخطط العمل المستقبلية لمواجهة العدو على جميع الأصعدة وتجاه كل الاحتمالات.

وأعلن المشاركون في المؤتمر السنوي، الجاهزية الكاملة لمواجهة وإحباط مخططات الأعداء.

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