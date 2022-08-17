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أفغانستان.. مقتل 20 شخصا في انفجار استهدف مسجدا في كابول

أفغانستان.. مقتل 20 شخصا في انفجار استهدف مسجدا في كابول
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

أفاد التلفزيون الأفغاني بمقتل 20 شخصا على الأقل وجرح 40 آخرين في انفجار استهدف مسجدا في العاصمة كابول.

العالم- آسيا والباسيفيك

يتبع...

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