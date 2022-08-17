شاهد.. انقرة تسعى إلى اعادة علاقاتها مع دمشق

العالم - مراسلون

تتصدر قضية المصالحة بين تركيا والدولة السورية الحديث السياسي والشعبي في تركيا، تصدر احدثه تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو حول نية تركيا اعادة العلاقات مع النظام تصريحات احدثت ضجة في الأوساط التركية فبدى وزير الخارجية وكأنه يتراجع لتبدأ سلسلة تصريحات تؤكد مساعي تركيا اعادة العلاقات مع سوريا كان آخرها تصريح وزير الخارجية التركي مرة اخرى سعي حكومته لعودة العلاقات.

المصالحة مع سوريا والسعي للتقريب بين المعارضة السورية والنظام قضية أظهرت توافقا بين المكونات السياسية التركية ، توافق لا يحدث كثيرا، لكن ما تحاول الحكومة التركية الاقدام عليه كان مطلب المعارضة هنا والتي ترى أن استمرار العلاقة مع سوريا كان يفترض ان لاينقطع منذ عشر سنوات وهو بوابة العبور لحل الازمة.

وشهد الاسبوع الاخير مجموعة من التصريحات من احزاب وقوى تركية تدعو الى ضرورة تطبيع العلاقات مع سوريا كان اخرها الاعلان عن زيارة مرتقبة لزعيم حزب "الوطن"، دوغو برينشاك الحليف لأردوغان خلال الأيام العشرة القادمة إلى سوريا.

ويرى مراقبون بان المؤشرات جميعها تذهب باتجاه عودة العلاقات الرتكية السورية، وان ماجرى من تصريحات بدى يعضها متضاربا ماهو الا للتمهيد لعودة العلاقات وتهيئة الرأي العام داخل تركيا.