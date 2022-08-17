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سيناتور أمريكي: حرب أوكرانيا تضعفنا بشكل خطير وتستنزف ترساناتنا العسكرية

سيناتور أمريكي: حرب أوكرانيا تضعفنا بشكل خطير وتستنزف ترساناتنا العسكرية
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

انتقد النائب الجمهوري عن ولاية أريزونا، بول غوسار، خلال جلسة الكونغرس التدخل الأميركي في الأزمة الأوكرانية، معتبرا أن السلطات الأمريكية غير مهتمة بإيجاد حل سريع للأزمة في أوكرانيا.

العالمالأمريكيتان

وبحسب" نوفوستي"، قال النائب الجمهوري بول غوسار خلال جلسة الكونغرس إن الولايات المتحدة ترتكب خطأ من خلال الاستمرار في التدخل في الأزمة الأوكرانية، إذا كان هذا التدخل لا يصب مباشرة في مصلحة قضايا الأمن القومي. وقد دعمه أعضاء جمهوريون آخرون في الكونغرس هما - مارجوري تايلور جرين من جورجيا وتوماس ماسي من كنتاكي.

وأشار السياسي إلى أن مساعدة كييف تضعف واشنطن بشكل خطير، وتستنزف ترساناتها العسكرية، بينما لا تساهم بأي شكل من الأشكال في تسوية الصراع. وشدد جوسار أيضًا على أن السلطات الأمريكية غير مهتمة بإيجاد حل سريع للأزمة في أوكرانيا.

وشدد عضو الكونجرس على أن "مشكلة في إحلال السلام هي أن إدارة بايدن حينها لن قادرة -في حال انتهاء الصراع- على صرف الانتباه عن الأزمات المروعة في الداخل، وبالتحديد التضخم المدمر، وسلاسل التوريد المعطلة، وتدفق المهاجرين غير الشرعيين، ووباء المخدرات المميت".

ودعا إلى وقف جميع مساعدات خارجية، بما في ذلك لأوكرانيا، على الأقل خلال العقد المقبل والتركيز على المشاكل الداخلية.

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