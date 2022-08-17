شمخاني: لا قرار سيصدر عن المجلس الأعلى للامن القومي حول المفاوضات

العالم - إيران



وفي تصريح له عقب جسلة البرلمان المغلقة التي حضرها اليوم، نوه "شمخاني" بالدور المؤثر لقانون الإجراء الستراتيجي الذي سنه مجلس الشورى الإسلامي في سياق تعزيز موقف المفاوضين الإيرانيين، وذلك نظرا للأسس الفنية التي يرتكز عليها القانون.

ولفت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى جلسات التشاور وتبادل المعلومات التي عقدت على مدى المفاوضات النووية (بين الجهات المختلفة) مع أعضاء لجنتي "الأمن القومي والسياسة الخارجية" و"الطاقة" النيابيتين؛ مضيفا أن مجلس الشورى الإسلامي عقد اليوم جلسة مغلقة جيدة في هذا الإطار.

يذكر أن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية أبوالفضل عموئي، أعلن عن جلسة مغلقة عقدها البرلمان اليوم الأربعاء بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "علي شمخاني" و وزير الخارجية "حسين أميرعبداللهيان" ورئيس الوفد الإيراني المفاوض "علي باقري كني" ورئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية "محمد اسلامي".

ونقل عموئي عن "شمخاني" أنه أكد خلال حديثه في هذا الاجتماع على دور "القانون الستراتيجي لصون مصالح الشعب الإيراني"، من أنه شكل خطوة هامة للمضي قدما في برنامج إيران النووي وتعزيز موقف البلاد خلال المفاوضات؛ وفي المقابل أكد نواب الشعب على ضرورة المضي بهذا الاتجاه وتركيز أعضاء الفريق الإيراني المفاوض على التزام النص النهائي للمفاوضات بأهداف هذا القانون."