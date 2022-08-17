هل ينجح الحوار العراقي بغياب التيار الصدري؟ وعقدة تشكيل الحكومة في لبنان

العالم - بانوراما

وأكد المشاركون في الحوار التزامهم بالثوابت الوطنية ووتغليب المصالح الوطنية العليا، وداعين التيار الصدري الى الانخراط في الحوار، لوضع آليات للحل الشامل، كما دعوا إلى إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني أو الإعلامي أو السياسي.

وفي ملفة الثاني يتناول : بعد نحو شهرين من تكليفه بتشكيل الحكومة وقطيعة استمرت لأسابيع زار رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا للبحث في ملف تشكيل الحكومة.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية ما يزال الفرقاء اللبنانيون يتحركون لحسم ملفي الحكومة وانتخاب خلف لميشال عون الذي تنتهي ولايته التي دامت ست سنوات بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

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