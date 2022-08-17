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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

هل ينجح الحوار العراقي بغياب التيار الصدري؟ وعقدة تشكيل الحكومة في لبنان

هل ينجح الحوار العراقي بغياب التيار الصدري؟ وعقدة تشكيل الحكومة في لبنان
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما في ملفه الاول الليلة .. إجتماع القوى السياسية العراقية اجتماعا في القصر الحكومي بناء على دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، دون التيار الصدي الذي اعلن عدم مشاركته في الحوار الوطني.

العالم - بانوراما

وأكد المشاركون في الحوار التزامهم بالثوابت الوطنية ووتغليب المصالح الوطنية العليا، وداعين التيار الصدري الى الانخراط في الحوار، لوضع آليات للحل الشامل، كما دعوا إلى إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني أو الإعلامي أو السياسي.

وفي ملفة الثاني يتناول : بعد نحو شهرين من تكليفه بتشكيل الحكومة وقطيعة استمرت لأسابيع زار رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا للبحث في ملف تشكيل الحكومة.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية ما يزال الفرقاء اللبنانيون يتحركون لحسم ملفي الحكومة وانتخاب خلف لميشال عون الذي تنتهي ولايته التي دامت ست سنوات بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. هل ينجح الحوار العراقي بغياب التيار الصدري؟ وعقدة تشكيل الحكومة في لبنان

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